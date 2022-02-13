Появились первые последствия отзыва страховых гарантий на полеты над Украиной, о чем вчера писала "Страна". Рейс "Фуншал-Киев" компании SkyUP был вынужден сесть в Кишиневе.

Об этом сообщают в Телеграм-каналах.

По данным очевидцев, самолет SkyUp PQ902 Фуншал (Португалия) – Киев сел в Кишиневе. После чего около 200 человек остались ждать в аэропорту автобусов, которые довезут их в Украину.

Компания SkyUP подтвердила случай. В ее заявлении говорится, что причина - запрет компании-лизингодателя на полет самолета в Украину.

"12 февраля 2022 года лизингодатель – резидент Ирландии – сообщил авиакомпании о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев", - заявляет SkyUP.

В компании договорились о посадке в аэропорту Кишинева. При этом 175 пассажиров обеспечили питанием и организовали им трансфер в Украину.

Ранее "Страна" писала, что в понедельник, 14 февраля, все авиасообщение Украины с внешним миром может быть заблокировано.

Это может произойти, поскольку накануне из-за угрозы вторжения крупнейшие британские страховые компании, у которых перестраховываются другие страховщики, разослали собственникам самолетов мира официальное письмо, что через 48 часов перестает действовать страховое покрытие в Украине и над Украиной для любого воздушного судна.