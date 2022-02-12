Министерства иностранных дел Польши и Палестины рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Украину из-за ситуации в области безопасности.

Соответствующее обращения опубликовали пресс-службы ведомств упомянутых стран.

"В связи с меняющейся ситуацией в области безопасности, вызванной военно-политической эскалацией со стороны Российской Федерации, МИД советует воздержаться от поездок на Украину, в которых нет необходимости", - заявило дипломатическое ведомство Польши в Твиттере.

Правительство Палестины выступило с аналогичным заявлением с целью обезопасить своих граждан.

Между тем в течение сегодняшнего дня уже несколько государств опубликовали рекомендации для своих граждан по поводу поездок в Украину.

Кроме того, замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил о том, что военные инструкторы Соединенного Королевства, которые были отправлены в Украину для обучения местных военнослужащих, начнут покидать нашу страну 12-13 февраля. Он также призвал британцев покинуть украинское государство сейчас, потому что в случае военного вторжения у правительства Великобритании не будет возможности эвакуировать своих граждан из Украины.

Напомним, ранее журналист "Страны" Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, почему дипломаты США начали убегать из Киева, а Евросоюза - сидят спокойно.