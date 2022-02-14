Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Америка временно переносит посольство из Киева во Львов.

Об этом сообщается в официальном заявлении Блинкена в понедельник, 14 февраля.

"Ввиду значительного наращивания российских сил у границы с Украиной мы временно переносим наше посольство в Украине из Киева во Львов", - говорится в заявлении госсекретаря США.

По его словам, дипмиссия "продолжит поддерживать контакты с правительством Украины" и поддерживать координацию дипломатических усилий для деэскалации ситуации.

Ранее мы писали, что основной штат посольства США в Украине уже перебрался из Киева во Львов.

Также "Страна" сообщала, что в американском посольстве в Киеве принялись жечь документы и уничтожать секретное оборудование.

Помимо этого, посольство Соединенных Штатов в Киеве заявило о том, что перестает предоставлять консульские услуги. В ведомстве сообщили, что сохранят небольшое консульское присутствие во Львове для решения чрезвычайных ситуаций, но не смогут предоставлять паспортные, визовые или обычные консульские услуги. Граждане США могут обращаться за этими услугами в посольства США в соседних странах.

Кроме того, мы рассказывали о том, что недовольный переездом западных посольств во Львов Зеленский заявил, что Западной Украины не существует.