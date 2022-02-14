Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, что Западной Украины не существует.

"Нет западной Украины, есть целая Украина", - заявил глава государства во время брифинга, комментируя решение ряда посольств перевезти во Львов своих дипломатов.

Напомним, во Львове провели внеплановое заседание комиссии чрезвычайных ситуаций. На повестке дня стоял план действий города на случай вторжения Российской Федерации в Украину.

Ранее "Страна" писала о том, что основной штат посольства США в Украине уже перебрался из Киева во Львов. Туда же собирается переехать посольство Австралии в Украине. Также в Киеве приостановило работу посольство Канада, которое тоже перенесло свое представительство во Львов.

Также мы сообщали о том, что в мэрии Львова подготовили план действий и подготовки в случае развертывания полномасштабных военных действий на территории Украины. А в рамках программы национального сопротивления провели урок стрельбы для директоров учебных заведений.