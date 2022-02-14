Французский лицей имени Анны Киевской при посольстве в Киеве закрывается со вторника, 15 февраля. Решение было принято в связи с "контекстом безопасности, который является приоритетным", - сообщает руководство школы.

Письма о том, что во вторник, 15 февраля, школа закроет свои двери после утренних занятий, было разослано родителям учеников лицея. Администрация сообщает, что решение о досрочном закрытии заведения приняла дипломатическая служба.

Занятия, предварительно, возобновятся в среду, 9 марта. Об этом обещают сообщить дополнительно.

Напомним, посол Франции Этьен де Понсен призвал всех французов, которые живут в Украине, запастись пищей, питьевой водой, теплой одеждой и бензином. В то же время посольство не дает общей рекомендации французам покинуть нашу страну.

Ранее "Страна" писала о том, что Эстония рекомендует своим гражданам уехать из Украины, но не будет закрывать посольство и отзывать инструкторов.

Также мы сообщали, что основной штат посольства США в Украине уже перебрался из Киева во Львов. При этом посольство Китая в Украине продолжает работать в обычном режиме.