Посол Франции Этьен де Понсен призвал всех французов, которые живут в Украине, запастись пищей, питьевой водой, теплой одеждой и бензином. В то же время посольство не дает общей рекомендации французам покинуть нашу страну.

Об этом сказано в заявлении посла на официальном сайте диппредставительства.

"Главный предмет вашей озабоченности, который касается ситуации с безопасностью, связанной с передвижением российских войск на границах Украины. Очевидно, что мы следим за развитием ситуации на самом высоком уровне и на постоянной основе. Мы также делаем каждый день очень точную информацию о ситуации для наших парижских властей", - сообщил посол.

Этьен де Понсен также рассказал о том, что в связи с ростом обеспокоенности из-за ситуации на границе Украины французам рекомендуют отложить "все поездки в Украину" (а не только "второстепенные"), а посещение приграничных районов категорически не приветствуются.

"Наши общие и основанные на здравом смысле рекомендации остаются актуальными как никогда: например, наличие актуальных документов, удостоверяющих личность, и регистрация. Многие из вас пришли в консульство, чтобы обновить свои паспорта или удостоверения личности. Мы также рекомендуем вам подготовить для всех практических целей запасы воды, еды и теплой одежды, а также убедиться, что бак вашего автомобиля полон или даже иметь несколько дополнительных про запас", - сказал посол.

Также он добавил, что сейчас в посольстве не дают общей рекомендации французам, проживающим в Украине, покинуть страну.

"Мы также внимательно следим за доступностью рейсов, которым здесь, как и в Париже, уделяется особое внимание. На данном этапе только компания KLM приостановила полеты на пять дней, до 17 февраля. Все остальные авиакомпании, обслуживающие Украину, летают в обычном режиме", - добавляет посол.

Напомним, Франция и Турция не видят подготовки Россией вооруженной агрессии в отношении Украины.

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