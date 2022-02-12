Во Франции не видят признаков подготовки России к эскалации, исходя из итогов телефонных переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном, которые состоялись в субботу, 12 февраля.

Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

"Мы не видим в словах президента Путина признаков того, что он собирается перейти к наступлению", - приводит слова чиновника Reuters.



По словам чиновника, власти Франции "чрезвычайно бдительны и внимательно следят за российской военной позицией, чтобы избежать худшего".

В то же время издание Hurriyet приводит слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который заявил об отсутствии у России планов вторжения в Украину из Беларуси. Глава МИД рассказал, что об этом сообщили источники в Минске.

"Белорусские источники отрицают информацию о том, что вторжение России в Украину планируется с территории Беларуси", - приводит издание слова Чавушоглу.

По словам министра, Турция предупредила своих граждан в Украине, особенно в восточных регионах, о возможной эскалации конфликта.

Глава МИД добавил, что на данный момент на украинской территории проживает около 25 тысяч турков и им рекомендовано следить за сообщениями дипломатического ведомства, а в случае ухудшения ситуации будет организована их эвакуация.

"Мы должны быть готовы, но мы не в панике", - сказал Чавушоглу.

Министр проинформировал, что в ближайшее время планирует связаться с главами МИД Украины и России Дмитрием Кулебой и Сергеем Лавровым. По его словам, планируется обсудить ситуацию на украинско-российской границе.

"Сегодня мы провели переговоры с министром иностранных дел Беларуси, мы продолжим наши контакты", - сказал Чавушоглу.

Ранее мы писали, что 7 февраля в Москве прошла встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Переговоры двух президентов продлились более пяти часов.

Также "Страна" сообщала о том, что западные СМИ после встречи Путина и Макрона написали о возможном компромиссе по Украине.