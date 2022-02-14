Министерство иностранных дел Сербии рекомендовало своим гражданам рассмотреть возможность отъезда с территории Украины в связи с небезопасной ситуацией вокруг возможного вторжения России.

Об этом говорится в заявлении МИД Сербии на официальном сайте в воскресенье, 13 февраля.

"Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Республики Сербия, которые в настоящий момент находятся в Украине, рассмотреть возможность раньше срока покинуть территорию этой страны. Также рекомендуем гражданам Республики Сербия, планирующим ехать в Украину, рассмотреть возможность отложить поездку", - говорится в сообщении.

В МИД Сербии добавили о том, что призывают своих граждан находиться "в постоянном контакте" с посольством Сербии в Киеве.

Напомним, что в МИД Украины призвали "сохранять спокойствие" на фоне угрозы вторжения Российской Федерации.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна в срочном порядке начала закупать продовольствие и нефтепродукты из-за напряженной ситуации вокруг Украины.

Также мы писали, что в МИД России обвинили Запад в сговоре с целью нагнетания ситуации вокруг Украины.

Кроме того, "Страна" подробно разбирала четыре основных варианта "вторжения России" в Украину.