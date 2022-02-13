В субботу, 12 февраля, британское посольство спустило флаг Соединенного Королевства со своего здания в Киеве. На кадрах видно здание посольства с пустующими флагштоками.

На тот момент в посольстве не горел свет, а возле здания не было охраны.

Позже пресс-секретарь посольства Великобритании в Украине Алексей Курка объяснил, почему со здания исчез флаг, что многие восприняли как начало эвакуации дипмиссии. По его словам, посольство спускает флаги в конце каждого рабочего дня, а также на выходных.

"Меня спрашивают, правда ли, что посольство "спустило флаги" (как правило, дальше идет драматическая пауза). Со всей ответственностью отвечаю: правда, это делают каждый день в конце рабочих часов и на выходных", - рассказал он.

Ранее замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что гражданам Великобритании не следует ожидать военной эвакуации со стороны правительства своей страны в случае конфликта в Украине, они должны покинуть украинское государство сейчас. В интервью SkyNews Хиппи также заявил, что "британских военных не будет в Украине" в случае вторжения России.

Также мы писали о том, что МИД Великобритании порекомендовал гражданам Соединенного Королевства воздержаться от поездок в Украину. А тех британцев, которые находятся в нашей стране, призвал покинуть Украину сейчас, пока еще доступны коммерческие рейсы.