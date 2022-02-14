Киевляне пока не поддаются панике и не бегут из Киева на новостях о "вторжении России". Об этом говорит состояние дорожных заторов утром понедельника.

На выходных Запад и союзные ему страны начали закрывать посольства в Украине и вывозить своих граждан. А в США заявили, что "Путин нападет" якобы уже на этой неделе (СМИ называли дату 16 февраля, то есть послезавтра).

"Страна" решила проверить, как на это реагируют киевляне. И уезжают ли они из столицы.

В специализированных группах автомобилистов с пятницы вообще нет обсуждений о пробках - хотя обычно эту тему там плотно отслеживают. Как это было в конце января, когда заторы в Киеве сошли на нет из-за "Омикрона", который закрыл на дистанционку многие школы и офисы.

Также одной из причин снижения трафика автолюбители называли тогда резко подорожавший бензин. А в качестве теории высказывались мнения, что киевляне начали покидать столицу еще и потому, что нагнетаются слухи о войне с Россией и даже скором захвате Киева.

Но после нынешнего уикенда, когда Запад просто "забомбил" украинцев новостями о "вторжении", Киев не опустел. Утром понедельника, чтобы добраться в центр, к примеру, с Харьковского массива, нужно было потратить около 40 минут (на Южном мосту традиционно стояла пробка, тянущаяся от Осокорков), а с Оболони - около 50 минут.

Это плюс-минус то же время, которое автомобилисты тратят на проезд с левого берега на правый и всегда. И даже в полдень, когда час-пик схлынул, правый берег Киева во многих местах остается "красным".

В субботу и воскресенье в центре также было много пробок, паркоместа было сложно отыскать.

То есть пока повального бегства жителей из столицы не наблюдается. Судя по всему киевляне не особенно верят заявлениям западных СМИ о том, что Россия готовит вторжение.

Также мы сообщали, что в аэропортах столицы нету толп улетающих, несмотря на слухи о скором "вторжении России".

За тем, как идет "вторжение России", "Страна" следит в обновляемом онлайн-материале.