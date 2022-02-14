Министры стран "Большой семерки" (G7) заявили, что намерены ввести экономические санкции против России в случае военной агрессии против Украины.

Заявление опубликовало Министерство финансов Германии.

"Нашим непосредственным приоритетом является поддержка усилий по деэскалации ситуации. Однако мы повторяем, что, в частности, любая дальнейшая военная агрессия России против Украины получит скорый, скоординированный и решительный ответ. Мы готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь массовые и немедленные последствия для российской экономики", - сказано в заявлении.

Напомним, Россия отрицает подготовку вторжения в Украину.

Как сообщалось, в минувшую пятницу Запад начал поднимать ставки в истории с "вторжением России", в которое не верит ни Киев, ни Москва. США объявили, что "Путин нападет" уже 16 февраля и начали эвакуировать своих граждан. За ними последовали десятки других стран. За тем, как приближается "вторжение России", "Страна" следит в обновляемом онлайн-материале.

Также мы сообщали, что CNN начал готовить зрителей к переносу даты "российского вторжения".