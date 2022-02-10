Утвержденные в четверг, 10 февраля, но еще не введенные в действие новые санкции Великобритании могут быть применены к различным областям российской экономики - от химической промышленности, сферы энергетики и финансов, до средств массовой информации и сферы цифровых технологий.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поправки к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег от 2019 года, утвержденных в МИД Соединенного Королевства.

Секторами, имеющими стратегическое значение для правительства России, против которых могут быть применены санкции, в документе называются российская химическая промышленность, строительный, оборонный, энергетический, транспортный сектора, сфера финансовых услуг и электроники, добывающие отрасли, сектор СМИ, коммуникаций и цифровых технологий. Кроме того, под санкции могут подпасть и все лица, которые работают с правительством РФ или связанными с ними структурами.

Под определение "правительство РФ" в документе подпадает президент, Администрация президента и агентства, которые подчиняются главе государства, председатель правительства РФ и его заместители, российские министерства, любые государственные органы и агентства, включая правоохранительные органы, Центральный банк РФ.

Связанными с правительством структурами называют те агентства и компании, которые контролируются правительством или с его минимальным участием, которые получают средства от Российского фонда прямых инвестиций или Фонда национального благосостояния.

Также Великобритания может вводить санкции против работающих в Крыму компаний. В представленном документе указывается, что санкционные меры могут быть применены в отношении действующих в Крыму юридических лиц, "передача собственности или контроля над которыми была осуществлена в нарушение законодательства Украины".

Кроме того, ограничения могут затронуть лиц, которые "мешают работе международных организаций в Украине, ведут бизнес с сепаратистской группировкой на Донбассе".

В документе отмечается, что под рестрикции могут также подпасть лица, "вовлеченные в дестабилизацию Украины и подрыв ее территориальной целостности, суверенитета и независимости", в том числе те, кто "оказывает финансовые услуги и предоставляет средства, экономические ресурсы, товары и технологии", которые угрожают украинской государственности.

Ранее мы писали, что в январе глава МИД Великобритании Лиз Трасс рассказала, что в Лондоне разрабатывают санкции против РФ в случае "российского вторжения" в Украину, не исключались и санкции против Путина.

В Кремле анонсированные Великобританией санкции против компаний РФ, которые могут включить в себя и конфискацию имущества российских олигархов в Лондоне, расценили как атаку на бизнес и заявили, что если санкции будут введены, то в Москве примут ответные меры.