Кабинет Министров утвердил план мероприятий, который предусмотрен опубликованным вчера указом президента Украины Владимира Зеленского "О неотложных мерах по консолидации украинского общества".

Об этом свидетельствует распоряжение на правительственном сайте.

На фоне слухов о "российском вторжении", анонсированном США, в Украине собираются провести насыщенную программу мероприятий. План представляет собой выполнение нескольких пунктов:

Обеспечить поднятие государственного флага Украины на административных зданиях во всех населенных пунктах, исполнение в 10.00 государственного гимна Украины, подсветка в вечернее время административных домов цветами государственного флага Украины Обеспечить с 1 марта 2022 г. повышение денежного довольствия военнослужащих Вооруженных Сил на 30% и доведение до 20% с начала 2022 года повышения денежного довольствия военнослужащих Государственной пограничной службы и Национальной гвардии. Способствовать проведению общенациональными и региональными телерадиокомпаниями телемарафона "UAвместе" с 08.00 до 10.00 и с 19.00 до 22.00. Провести в учебных заведениях мероприятия, посвященные консолидации украинского общества, в частности урок единства (16 февраля) и урок медиаграмотности (17-18 февраля), встречи с защитниками Украины и другие патриотические мероприятия. Создать единую информационную платформу стратегической коммуникации "UAвместе" для обеспечения ежедневного информирования населения о состоянии ситуации безопасности, принимаемых мерах по укреплению обороноспособности государства, и организации надлежащей информационно-разъяснительной работы о деятельности государственных органов по вопросам обеспечения безопасности граждан. Ускорить завершение создания системы территориальной обороны и обеспечить функционирование указанной системы, надлежащего ресурсного обеспечения мер по подготовке граждан к национальному сопротивлению. Обеспечить поддержку осуществляемых общественными объединениями, волонтерами мероприятий, направленных на усиление единства государства. Обратиться во Всеукраинский Совет Церквей и в религиозные организации с предложением провести 16 февраля 2022 г. совместные молебны за Украину. Разработать и распространить социальную рекламу, посвященную вопросам территориальной обороны. Разместить баннер "UAвместе" на региональных и общенациональных телеканалах, веб-сайтах и веб-страницах органов государственной власти в социальных сетях. Обеспечить проведение ежедневных брифингов по ситуации, которая сложилась у государственной границы, и положения дел в Вооруженных Силах. Организовать проведение тематических патриотических флешмобов в социальных сетях. Обеспечить проведение за рубежом мероприятий, направленных на улучшение международного имиджа Украины, в частности, подсветка цветами государственного флага Украины административных зданий и культурно-исторических зданий и сооружений в столицах других государств. Обеспечить проведение в зарубежных дипломатических учреждениях Украины встреч дипломатических работников и представителей украинской диаспоры. Обеспечить проведение брифингов послов для средств массовой информации и экспертов о ситуации в Украине. Обеспечить проведение марафона фильмов, созданных за время независимости Украины, на экранах кинотеатров и телеканалах. Организовать и провести заседания за круглым столом, выступления творческих коллективов и другие мероприятия, направленные консолидацию украинского общества, в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вчера записал видеообращение к украинскому народу на фоне нагнетания слухов о "вторжении России в Украину". Он призвал украинцев в "день вторжения" 16 февраля надеть синие-желтые ленточки, и сказал, что этот день станет Днем единения.

Также напомним, что "Страна" следит за тем, что происходит во вторник, 15 февраля, вокруг Украины. Главные события понедельника с из разбором "Страна" публиковала здесь.