В Госдуму России депутаты внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину "О необходимости признания ДНР и ЛНР".

"Депутаты Государственной Думы считают обоснованным и морально оправданным признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти", - говорится в документе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не видели этого текста обращения, поэтому пока не готовы его комментировать.



По поводу этой инициативы уже в ходу две версии, пишет телеграм-канал "Политика страны":

"Первая - это чисто пиар коммунистов, которые сейчас находятся в оппозиции к Путину и пытаются таким образом заработать себе очки (в том числе и среди российских граждан на Донбассе).

Вторая - инициатива согласована с Кремлем и выглядит как пробный шар, чтоб прозондировать реакцию российской и мировой общественности, а также Украины.

Напомним, этот документ был подготовлен Коммунистической партией России. Признать "ДНР" и "ДНР" коммунисты предлагают по аналогии с Южной Осетией и Абхазией. При этом КПРФ находится в оппозиции к российской власти, а потому не факт, что эту инициативу в Госдуме поддержат", - объясняет ситуацию канал.

Как сообщалось, "Глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что невыполнение Киевом требований Минских соглашений позволяет "республикам" Донбасса самим определять свое будущее вне Украины. Он не исключил, что оно будет строиться по косовскому сценарию.

Ранее мы сообщали, что Пушилин недавно пообещал российское гражданство всем жителям "ДНР". По его данным, сейчас количество получивших российские паспорта перевалило за 350 тысяч человек.

Также "Страна" писала о том, что из "ДНР" в Россию начали экспортировать колбасу для официальной продажи.