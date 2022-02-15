Посольство США в Украине назвало решение Государственной Думы Российской Федерации направить президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой о признании "ЛДНР" очередной попыткой покушения на суверенитет Украины. Кроме того, в дипмиссии считают, что этот шаг Москвы нарушает Минские соглашения.

Об этом сообщает соответствующее заявление посольства США в Украине.

"Голосование в Думе по "ЛНР/ДНР" сегодня является очередной одиозной попыткой нарушить суверенитет Украины", - говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве США добавили что сегодняшнее решение Госдумы - это явное нарушение Минских соглашений, обязывающих подписантов реинтегрировать эти регионы в Украину.

Напомним, что на Банковой заявили о том, что признание "ЛДНР" Россией будет означать выход РФ из Минских соглашений.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на принятие Госдумой РФ постановления о признании "ЛДНР" и, вслед за Офисом президента, заявили, что признание Россией "республик" будет означать ее сознательный выход из Минских договоренностей.

Также мы писали о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал обращение Государственной Думы РФ о признании "ДНР" и "ЛНР". Он сказал, что голосование связано с тем, что депутаты ориентируются на мнение своих избирателей.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский твердо пообещал внести законы по Минским соглашениям.

О том, признает ли Россия "республики" Донбасса, рассказывала в блоге "ЯсноПонятно" журналист Олеся Медведева.