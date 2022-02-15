В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на принятие Госдумой РФ постановления о признании "ЛДНР" и, вслед за Офисом президента, заявили, что признание Россией "республик" будет означать ее сознательный выход из Минских договоренностей.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте внешнеполитического ведомства Украины во вторник, 15 февраля.

"Позиция Украины остается неизменной: признание Россией т.н. "ЛДНР" будет означать сознательный выход из Минских договоренностей. Такой шаг нанесет серьезный удар политико-дипломатическому урегулированию, над продвижением которого сейчас активно работают Украина и ее партнеры", - заявили в МИД, добавив, что "признание т.н. "ЛДНР" не будет иметь никаких правовых последствий".

Также в МИД Украины добавили, что поддержка президентом России Владимиром Путины данного постановления "будет иметь гораздо более широкие разрушительные последствия для международного правопорядка и глобальной архитектуры безопасности".

Кроме того, в МИД Украины призвали Россию "занять конструктивную позицию для достижения прогресса в рамках существующих переговорных форматов".

"В противном случае Россия будет нести полную ответственность за разрушение Минских договоренностей и процесс мирного урегулирования вооруженного конфликта", - добавили в заявлении.

Напомним, проект постановления о признании донбасских "республик" независимыми государствами внесли в Госдуму 19 января. Авторами выступила коммунистическая партия и ее руководство. Одним из соавторов стал глава КПРФ Геннадий Зюганов. Сегодня за это постановление проголосовала Госдума РФ.

На Банковой уже заявили, что признание "ЛДНР" Россией будет означать выход РФ из Минских соглашений.

Также мы писали, что Рада обратится к НАТО, ООН и Евросоюзу с обращением о непризнании "ЛДНР".