Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко считает, что Верховная Рада должна работать без каникул и принять законы необходимые для выполнения Минских соглашений по мирному урегулированию на Донбассе. Причиной нынешнего кризиса вокруг Украины нардеп считает невыполнение украинской властью этих соглашений.

Об этом сообщает сайт партии "ОПЗЖ".

"В условиях непрерывного кризиса особенно важно, чтобы парламент срочно занялся вопросами социальной защиты людей. В наших предложениях к повестке дня есть проект закона об изменениях в бюджет, направленных на увеличение зарплат медработникам и педагогам. Этот законопроект нужно принять в первую очередь, потому что власть на словах наобещала по 20 тысяч врачам, а на деле все сводится к тому, что их переводят на полставки или вообще увольняют. Обязанность депутатов перед этими людьми – дать им обещанное", - сказал Бойко.

Народный депутат считает, что в повестку дня Верховной Рады должны быть включены законопроекты, предусмотренные Минскими соглашениями.

"Нынешний внешнеполитический кризис, в котором оказалась Украина, – следствие того, что вот уже семь лет власть страны игнорирует собственные обязательства по выполнению мирного плана. Наша обязанность и перед избирателями, и перед зарубежными партнерами – принять те законы, которые украинская власть пообещала принять и выполнить в 2015-м, а потом подтвердила это обещание в 2019-м", - заявил сопредседатель "ОПЗЖ".

Бойко уверен, что если не будут выполнены Минские соглашения, то подобные текущему кризисы будут повторяться еще много раз.

"Паника, раздутая вокруг так называемого "вторжения", – это следствие того, что проблема восстановления мира не решается, а загоняется вглубь. Восьмой год власть надеется как-нибудь пропетлять, перекладывая решение проблемы войны на своих преемников, но бесконечно это продолжаться не может. Нынешний кризис – демонстрация того, что периоду неопределенности приходит конец. Нужно выбирать. Есть выбор между мирным планом Минских соглашений и публичным отказом от него в пользу войны. Выбор нашей партии – в пользу мира", – резюмировал Бойко.

Напомним, в первый день февраля Верховная Рада провела заседание и ушла на каникулы до 15 февраля.

Также сообщалось, то в конце прошлой недели конце прошлой недели около 30 нардепов были за границей.