Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в конце прошлой недели, на которой в парламенте еще были каникулы, приблизительно тридцать народных депутатов были за границей.

Об этом Стефанчук сказал в Раде в понедельник, 14 февраля.

"Но я знаю, что за выходные преимущественное большинство должно было вернуться в Украину", - сказал Стефанчук.

Напомним, в первый день февраля Верховная Рада провела заседание и ушла на каникулы до 15 февраля. То есть завтра должно состояться первое заседание парламента после длительного перерыва.

Сегодня же в Раде проходит заседание согласительного совета руководителей фракций и групп парламента, потом запланировано заседание Совета национальной безопасности и обороны с главами фракций и комитетов и совещание "слуг народа" с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Между тем вокруг Верховной Рады усилили меры безопасности и всему периметру дежурят сотрудники национальной гвардии.

Также сообщалось, что недавно депутатам от "Слуги народа" запретили выезжать из Украины.