Нардепы, которые сегодня, 1 февраля, провалили голосование за повестку седьмой сессии, поддержали проект постановления №6524 о лишении премии Верховной Рады одного из лучших выпускников, сдавшего ВНО, но уехавшего учиться за границу.

Документ в целом поддержали 263 нардепа. Голосовали 181 "слуг", 20 нардепов от "Евросолидарности", 15 - от "Батькивщины", 12 внефракционных, 10 - из группы "За будущее", 7 - из группы "Доверие", 18 - от "Голоса".

Речь идет об Алексее Чикалове, который, по информации из открытых источников, учился в Запорожье, в лицее "Логос", и 4 года подряд занимал 1-3 места на олимпиадах по химии.

Этот выпускник был одним из лучших в Украине, одним из 30 человек, которые за успешную сдачу ВНО получили стипендии Верховной Рады по 100 тысяч гривен. Он поступил в Харьковский национальный университет имени Каразина. А затем решил уехать из Украины. И поэтому у него отобрали эту стипендию Верховной Рады.

Авторы соответствующего проекта постановления пишут, что чтобы получить премию Верховной Рады Украины лучшие участники ВНО должны быть зачислены в текущем году в вуз в Украине и подписать договор об обучении с заведением высшего образования Украины.

Напомним, ранее Рада провалила голосование за повестку дня сегодняшнего заседания.

Кроме того, мы писали о том, что сегодня в Верховной Раде выступал президент Владимир Зеленский.