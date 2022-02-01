Верховная Рада Украины в ходе заседания, во вторник, 1 февраля, не проголосовала за законопроект №0064 о выходе Украины из протокола об утверждении положения о порядке организации и проведения совместных антитеррористических мероприятий на территориях государств - участников СНГ.

"За" проголосовали только 223 народных депутата из 226 необходимых.

"Парламент не смог набрать достаточно голосов, чтоб вывести Украину из протокола о совместных антитеррористических действиях в рамках СНГ. Всего 223 голоса.

То есть Путин и ФСБ по-прежнему в случае чего могут обратиться за антитеррористической помощью к Украине. Равно как и наоборот", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Вместе с тем, сама Рада уже закрылась до 15 февраля, так как нардепы до этого времени будут на каникулах. "К тому времени на Банковой, вероятно, попытаются как-то решить проблему с голосами, которую сейчас списывают то на коронавирус, то на проблемы с системой голосования", - добавили в Telegram-канале "Политика страны".

Напомним, сегодня нардепам не хватило голосов за повестку дня. Также Верховная Рада Украины не смогла утвердить повестку седьмой сессии парламента девятого созыва.

Вместе с тем, Рада лишила премии одного из лучших украинских выпускников, потому что он уехал учиться за границу.