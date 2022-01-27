Сегодня, 27 января, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №6302, который не только засекречивает методы нацсопротивления и закупки для него, но и позволяет нацсопротивлению использовать стрелковое оружие.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об уточнении задач и основ подготовки и ведения национального сопротивления" подразумевает разрешение членам добровольческих формирований территориальных общин во время выполнения задач территориальной обороны применять личное охотничье и стрелковое оружие, другие виды вооружения и боеприпасы к нему в том порядке, который определен Кабмином.

Напомним, в первый день года в Украине вступил в силу закон об основах национального сопротивления, который подал в парламент президент Украины владимир Зеленский. В чем суть этого законопроекта подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что законопроект №6302 предполагает полную секретность для форм, методов и средств для выполнения задач в рамках движения сопротивления и предусматривает гриф секретности для всех закупок.