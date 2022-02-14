На фоне усиления информкампании о "вторжении Российской Федерации" вокруг здания Верховной Рады Украины усилили меры безопасности.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

По всему периметру дежурят сотрудники нацгвардии. Правда, кроме них и журналистов, в Мариинском парке и возле парламента почти нет людей.

Напомним, на днях США резко обострили ситуацию вокруг Украины, заявив, что "вторжение" России может состоятся в ближайшие дни. СМИ даже называют дату - 16 февраля.

После этого события стали развиваться стремительно. Многие страны призвали своих граждан уехать из Украины, что вызвало панику. А основной штат посольства США в Украине уже перебрался из Киева во Львов.

Кроме того, международные авиакомпании заговорили о возможной отмене рейсов из Украины. Владельцы частных самолетов сказали "Стране", что им пришло уведомление, что в течение 48 часов страховые гарантии на их борты будут отозваны, а потому самолеты должны покинуть до истечения этого срока Украину.

Ранее в выпуске блога "Ясно.Понятно" Олеся Медведева разбирала четыре возможных сценария дальнейшего развития ситуации.