Депутатам "Слуги народа" запретили выезжать из Украины - нардеп
Народный депутат Александр Дубинский, которого исключили из фракции "Слуга народа", рассказал, что с 14 февраля депутатам "Слуги народа" запретили покидать страну.
Об этом он написал у себя в Telegram-канале.
"Депутатам СН с полуночи запрещено покидать страну", - написал он.
По информации источников "Страны" в "слуге народа", депутатам президентской фракции действительно запретили выезжать из Украины.
"Более того, у пограничников есть неофициальный список с фамилиями депутатов, чтобы их не выпустили из страны, мол, эти товарищи остаются здесь", — сообщил источник.
Напомним, что в последние дни США резко обострили ситуацию вокруг Украины, заявив что "вторжение" России может состоятся в ближайшие дни. СМИ даже называют дату - 16 февраля.
При этом участники предполагаемой "войны" яростно отрицают, что она произойдет, а Запад настаивает, что "вторжение" состоится.
В "Слуге народа" назвали ситуацию с "вторжением" информационной спецоперацией США.
На фоне информации о вторжении международные авиакомпании массово отменяют рейсы в Украине.
Народный депутат Алексей Гончаренко подтвердил информацию, что страховые компании отзывают с понедельника гарантии на полеты над Украиной, что может вызвать воздушную блокаду Украины.