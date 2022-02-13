Народный депутат Александр Дубинский, которого исключили из фракции "Слуга народа", рассказал, что с 14 февраля депутатам "Слуги народа" запретили покидать страну.

Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

"Депутатам СН с полуночи запрещено покидать страну", - написал он.

По информации источников "Страны" в "слуге народа", депутатам президентской фракции действительно запретили выезжать из Украины.

"Более того, у пограничников есть неофициальный список с фамилиями депутатов, чтобы их не выпустили из страны, мол, эти товарищи остаются здесь", — сообщил источник.

Напомним, что в последние дни США резко обострили ситуацию вокруг Украины, заявив что "вторжение" России может состоятся в ближайшие дни. СМИ даже называют дату - 16 февраля.

При этом участники предполагаемой "войны" яростно отрицают, что она произойдет, а Запад настаивает, что "вторжение" состоится.

В "Слуге народа" назвали ситуацию с "вторжением" информационной спецоперацией США.

На фоне информации о вторжении международные авиакомпании массово отменяют рейсы в Украине.

Народный депутат Алексей Гончаренко подтвердил информацию, что страховые компании отзывают с понедельника гарантии на полеты над Украиной, что может вызвать воздушную блокаду Украины.