На повышение зарплат медикам в бюджете-2022 не хватает более 12 млрд гривен из-за чего их переводят на неполный рабочий день, чтоб не платить повышенные оклады.

Об этом журналистам заявил сопредседатель партии "ОПЗЖ" Юрий Бойко.

"Громкие обещания власти о повышении зарплат врачам и медперсоналу на практике оказались не более чем пиаром. В бюджете заложено недостаточно средств для этого и не хватает, как минимум, 12,2 млрд гривен", - заявил политик.

По словам парламентария, власть планирует переводить медперсонал на неполные ставки, чтобы скрыть это.

"На фоне новой волны пандемии и высокого дефицита медперсонала такой обман – это преступление. Необходимо срочно внести изменения в бюджет, чтобы медики получили обещанное в полном объеме. Ведь от них зависят жизни людей", - добавил Бойко.

Он заявляет, что реально повысить зарплаты медикам можно только увеличив финансирование медицины на уровне не ниже 5% ВВП.

"Несмотря на постоянные заявления власти о "рекордных" цифрах по увеличению финансирования медицины, продолжающиеся "реформаторские" эксперименты власти лишь углубляют кризис в медицинской отрасли. Мы продолжим бороться, чтобы наши медики имели достойные зарплаты, а больницы были обеспечены всем необходимым для лечения людей", - резюмировал Бойко.

Напомним, ранее глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что медиков собираются массово переводить на полставки, чтобы не платить повышенные оклады.

"Страна" подробно разбиралась, как будут платить медикам в этом году, и как это в итоге скажется на здоровье украинцев.