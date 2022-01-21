Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что медиков собираются массово переводить на полставки, чтобы не платить повышенные оклады.

В этой связи Радуцкий написал пост в своем Telegram-канале, где просит обязательно предавать такие случаи огласке.

"Будем жестко реагировать на попытки перевода медиков на полставки. В Комитет и в личные сообщения моей страницы Facebook поступают сигналы о том, что некоторые руководители медицинских учреждений пытаются принуждать сотрудников переходить на 0,5 или 0,75 ставки. Хотя фактически люди будут продолжать выполнять тот объем работы, что и раньше", - написал он.

Также Радуцкий предложил медикам в таких случаях сразу обращаться в Комитет.

В действительности же о том, что медиков собираются массово переводить на полставки, "Страна" писала еще пару недель назад. Это связано с решением о повышении зарплат врачам до 20 тысяч гривен минимум, на котором пиарилась власть. Однако уже тогда мы писали, что пиар пиаром, а денег от него больше у больниц не стало. И платить повышенные зарплаты просто нечем (финансирование через НСЗУ для этого не увеличили).

Однако правительство подготовило лазейку, указав, что в случае неполного дня, зарплата будет делиться пропорционально проработанному времени. То есть будет не 20 тысяч, а меньше.

Постановление по поводу "медицинских зарплат" Кабмин принял 12 января.