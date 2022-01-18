В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины разъяснили, кто из медиков получит повышенную заработную плату, которая была установлена постановлением Кабинета Министров.

Об этом сообщает пресс-центр МОЗ во вторник, 18 января.

"Данное постановление распространяется абсолютно на всех работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения. Медучреждения, финансируемые по единой тарифной сетке, обязаны соблюдать это постановление. Сейчас они получили право делать доплаты до установленного уровня зарплаты больше, чем предусмотренные единой тарифной сеткой", – говорится в разъяснении МОЗ.

В МОЗ добавили, что базовая заработная плата не менее 20 тысяч гривен установлена ​​для врачей (кроме врачей-интернов), профессионалов с высшим немедицинским образованием, которые допущены к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения.

Базовая заработная плата не менее 13500 гривен будет выплачиваться медицинским сестрам, получившим такое медицинское образование: профессиональный младший бакалавр; специалист с начальным уровнем (короткий цикл) высшего медицинского образования, (ранее – среднее специальное образование); первый (бакалаврский) уровень высшего медицинского образования; магистр по медсестринству.

В министерстве напомнили, что Кабинетом Министров был установлен базовый уровень заработной платы для врачей и медицинских сестер. То есть медики, работающие на полную ставку, не могут получать заработную плату меньше, чем указано в постановлении. При этом вышеупомянутый уровень заработной платы не является фиксированным и может быть увеличен руководителем медучреждения.

"Благодаря изменениям в системе здравоохранения, больницы стали самостоятельными предприятиями и получили право распоряжаться средствами по своему усмотрению. Поэтому достойное финансовое обеспечение медицинского персонала, непосредственно на местах, зависит от руководителя учреждения, который решает куда и как тратятся деньги больницы", - говорится в сообщении ведомства.

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