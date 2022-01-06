Уволенная главврач Николаевской инфекционной больницы Светлана Федорова заявила о незаконном захвате медучреждения большими силами полиции.

По ее словам, 5 января в больницу ворвались неизвестные в спортивных костюмах с ломом в руках и начали крушить все вокруг. Затем появились и сотрудники полиции, которые, однако, не пресекали вандализм, а просто наблюдали за происходящим.

"Началось с того, что две незнакомые женщины в сопровождении крепких ребят в спортивных костюмах с ломом в руках, не представляясь ворвались в больницу и начали крушить всё. Потом появился один человек в форме полиции, который просто стоял. А дальше было похоже на кошмарный сон. Более сотни людей в форме ворвались внутрь, ещё больше - оцепили больницу. Пациенты и родные не могли попасть внутрь", - сообщила экс-главврач.

По словам Светланы Федоровой, полиция валила медперсонал на пол, топтала врачей ногами и избивала. Заявления от сотрудников больницы о нападении не принимали.

"Те сотрудники, которые после суточной смены были в админкорпусе на пятиминутке, - врачи, медсестры, санитарки, лаборанты - их начали валить на пол люди в форме, избивать и топтать ногами… Я просила ребят - парней-фельдшеров, врачей: "Не сопротивляйтесь! Иначе травмы нанесут и увечья более тяжёлые и заберут в участок". Мы не сопротивлялись, а нас били ногами... Против беззащитных медиков сотни полицейских! Избивали пожилых сотрудников, женщин, мужчин, избивали молодых, избивали и топтали, швыряя на пол всех", - рассказала Федорова.

Сама Светлана тоже пострадала от рук правоохранителей.

"Ударили в грудь больно и по руке. Грудь болит", - призналась она "Стране".

Но ещё больший цинизм начался после этого, утверждает экс-главврач. Управление охраны здоровья отдало приказ не оказывать медицинскую помощь сотрудникам инфекционной больницы. Людей с различными травмами и переломами отказывались лечить в медучреждениях города и области.

"Вчера и сегодня отказались семейные врачи фиксировать гипертонические кризы, отказались фиксировать побои и ушибы. Мы все фиксируем в наших документах. Мы врачи и оказываем сами себе пока что неотложную помощь", - отметила Светлана Федорова.

Она обратилась к соседним областям и столице с просьбой принять ее сотрудников на лечение.

"Все озадачены Казахстаном? У нас тут похлеще. Ни один бандит не станет избивать беззащитных медиков! Наша власть сделала это! Счета больницы уже незаконно заблокированы. Там оставалось девять миллионов гривен. Вот итог прихода: не давать больше таких зарплат, которые получали медики в нашей больнице. Вот итог смены власти: вернуть минималку в пять тысяч гривен и вернуть систему откатов с закупок! Вот для чего был захват. Все просто. Дело в банальном желании власти отхватить денег с чего угодно. Они не привыкли работать. Они привыкли отжимать, отнимать, уничтожать", - подытожила Федорова.

Сегодня давление на медперсонал продолжается. В больнице находятся сотрудники полиции - правда, как сообщила "Стране" Федорова, правоохранителей меньше, чем вчера. И силу к медикам они уже не применяют.

"Больше давят психологически. Приходят по пять-шесть человек и кричат на сотрудников, угрожают. За каждым из наших сотрудников от дома до работы идет полицейский. Правоохранители способствуют разжиганию войны. Манипулируют и угрожают не только нам, семьям и детям медиков", - говорит Федорова.

Напомним, в ноябре Светлана Федорова публично заявила о критической ситуации с кислородом для пациентов, что вызвало общественный резонанс. Больница стала известна на всю страну. После этого в больнице начались проверки от Минздрава, медучреждение угрожали закрыть, а саму Федорову пытались шантажировать.

В конце декабря Федорову уволили. Она рассказывала "Стране" о подоплеке этих действий.

Также врач заявляла о рейдерском захвате инфекционки.