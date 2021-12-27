Уже в феврале следующего года могут закрыться все инфекционные больницы в Украине. Об этом заявила уволенная главврач-бунтарь Николаевской инфекционной больницы Светлана Федорова в интервью "Стране".

Как сообщила "Стране" Светлана Федорова, Николаевской инфекционной больнице, которую она возглавляла, угрожает банкротство.

"Знаете, может, и хорошо, что меня уволили. Потому что в феврале больница точно обанкротится. На счетах денег нет, а НСЗУ платит копейки. Этого не хватает даже на зарплаты. Мы содержали сотрудников за счет тех депозитов, которые я сэкономила в прошлом году благодаря спонсорам – они покупали нам лекарства", - отметила экс-главврач.

По ее словам, похожая судьба ждет и другие узкопрофильные больницы по всей стране, которые получают от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) финансирование только по одному пакету медицинских услуг - инфекционному.

"У нас узкопрофильная больница, мы получаем финансирование от НСЗУ только по одному пакету медуслуг – инфекционный... "Деньги идут за пациентом" – слоган медреформы. Я всегда говорю, что за поносом, пардон, деньги не добегут. За инфекциями деньги не ходят", - объясняет Федорова.

По ее словам, нынешняя модель медицинской реформы подходит для финансирования первичной медицины (семейный врач, терапевт, педиатр). Но для "вторички" сегодняшний подход к медреформе фактически означает разрушение.

"Эта модель условно хороша для первички, когда у тебя есть декларация с семейным врачом. А дальше, при сегодняшнем объеме финансирования по медпакетам от НСЗУ – это крах", - отмечает Федорова.

На вопрос "почему?" медик отвечает коротко. "Денег нет", - объясняет Светлана Федорова.

"Это обречено не то, что на провал, а на разрушение всей медсистемы. Мы сейчас разрушили до основания все, что было, а новое построить не получается – финансов не хватает. В промежутках мы теряем кадры, кто сам не потерялся и еще что-то "гавкает", мы "расстреливаем". К чему мы идем?", - рассуждает врач.

Федорова утверждает, что уже к февралю-марту "лягут" все инфекционные больницы в Украине. Причина - недостаточное финансирование от НСЗУ в рамках действующей медреформы.

"Потому что финансирование НСЗУ никак не покрывает потребности больниц даже на сотую часть. Эти тарифы просчитаны непонятно как, их ни на что не хватает. Из системы просто выметают профессионалов", - заявила Федорова.

На вопрос "Страны", какой может быть выход из этой ситуации, врач ответила: "Надо искать пути, как переформатировать реформу".

Нехватка финансирования медицины - глобальная проблема, которая отразится не только на инфекционных больницах, уверена Светлана Федорова. Уже с января в больницах начнутся массовые сокращения и переводы медработников на полставки, прогнозирует она.

"Власть же пообещала поднять зарплаты медикам с 5 тысяч до 20 тысяч грн. В целях экономии бюджета теперь просто всех будут переводить на 0,5 ставок при том же объеме работы. Половину сократят, а остальных заставят работать за четверых", - отметила экс-главврач Николаевской инфекционной больницы.

Полный текст интервью "Страны" со Светланой Федоровой можно прочесть по ссылке.

Ранее "Страна" сообщала, что главврача-бунтаря Светлану Федорову уволили решением Николаевского облсовета. А коллектив больницы, которую возглавляла Федорова, вышел на митинг с требованием восстановить ее в должности.