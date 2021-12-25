Днем 25 декабря у здания Николаевского областного совета проходит митинг в поддержку уволенного директора центра лечения инфекционных заболеваний Светланы Федоровой, которая лишилась работы после того, как заявила о провалах властей по борьбе с коронавирусом, а также сообщила о рейдерском захвате больницы.

Онлайн-трансляцию митинга в YouTube-канале ведут "НикВести".

На акции протеста собрались сотрудники больницы, бывшие пациенты учреждения и их родственники. Они считают, что увольнение Светланы Федоровой - это политическая расправа, и требуют вернуть ей должность директора ЦИЗ.

Протестующие держат в руках плакаты с надписями "Прекратите произвол", "Федорова наш директор", "Руки прочь от Федоровой".

Сотрудники больницы заявили, что будут выходить на митинги регулярно, пока Светлану Федорову не восстановят в должности. Более того, они готовы объявить страйк в больнице или уволиться.

Между тем, депутат местного областного совета Виктория Москаленко считает, что решение сессии 21 декабря об увольнении Федоровой было принято с нарушением закона.

"5 лет контракта. Я подписала этот контракт, потом решение сессии этот контракт согласовало. Задайте вопрос, можно ли так в одностороннем порядке разорвать контракт? В этом решении, которое наша власть сегодня побоялась назвать "об увольнении", а решение называется "О проверке МОЗ", нет ни единого юридического основания для увольнения. Посмотрите, тут в конце написано уволить Федорову. Это было сделано властью, которая является трусливой. Если вы собрались увольнять Федорову, то внесите это решение за 20 календарных дней до сессии, чтобы громада, люди успели ознакомиться. Потому что вы сегодня избраны людьми. И мы сегодня здесь, чтобы сказать, что этой власти мы не доверяем", — сказала она.

По мнению Москаленко, 42 депутата, которые проголосовали за увольнение, стали "соучастниками преступления власти", а руководство области и Минздрава втянули депутатов в расправу над Светланой Федоровой.

Напомним, в ноябре Федорова публично заявила о критической ситуацией с медицинским кислородом для пациентов и это вызвало общественный резонанс, больница стала известна на всю страну. После этого в больнице начались проверки от Минздрава, медучреждение угрожали закрыть, а саму Федорову, по ее словам, пытались шантажировать.

Также мы писали о том, что 21 декабря главврача-бунтаря Николаевской областной инфекционной больницы Светлану Федорову уволили решением облсовета.

Кроме того, после этого уволенная главврач Николаевской больницы заявила о рейдерском захвате медучреждения .