Счетная палата обнаружила колоссальный разрыв между доплатами рядовым медикам и администрации медучреждений за борьбу с коронавирусом.

Согласно обнародованным данным, Национальная служба здоровья Украины и Министерство здравоохранения не обеспечили надлежащего мониторинга за осуществлением доплат к зарплатам медицинским работникам в рамках борьбы с коронавирусом.

А это привело с существенным диспропорциям в выплатах.

В июне 2020 года Правительство установило доплаты медработникам, оказывающим помощь больным коронавирусом.

Всем врачам, независимо от должностей, в течение сентября-декабря должны были доплачивать 70% должностного оклада, специалистам – 50% минимальной зарплаты, младшим медицинским сестрам – 25% минимальной зарплаты.

Аудиторы Счетной палаты заявляют, что для 43% всех получателей доплаты составили менее 9,8 тыс. грн., тогда как для 1% – более 179,5 тыс. гривен.

То есть, разрыв в выплатах составлял до 18 раз.

Согласно аудиту Счетной палаты сентябре-декабре 2020 года девять из десяти наибольших выплат получали руководители заведений или заместители. Суммы месячных надбавок составляли 66-90 тысяч гривен.

В то же время, многие медики, которые оказывали помощь больным, не получали обещанных 300% надбавки в полном объеме. В частности, в ряде случаев к работе с больными допускали младших медсестер, которые по факту работы с больными должны были получать выплаты, но не являясь членами бригад "Скорой", не получали их вовсе.

Напомним, что ранее медработников обязали вакцинироваться до 17 января, в случае отказа их могут отстранить от работы без сохранения зарплаты.

Также ранее "Страна" рассказала, что киберполиция займется отслеживанием подозрительных выплат "Вовиной тысячи".