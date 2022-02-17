В Белом доме заявили, что несмотря на заявления Минобороны РФ об отводе войск от границ Украины, Россия увеличила свое военное присутствие в этом регионе на 7 тысяч человек.

Об этом на брифинге для журналистов заявил представитель вашингтонской администрации высокого ранга, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Вчера правительство России заявило, что отводит войска от границы с Украиной. Это утверждение привлекло к себе большое внимание как здесь, так и во всем мире, но теперь мы знаем, что оно было ложным. Фактически, мы подтвердили, что за последние несколько дней Россия увеличила свое военное присутствие вдоль границы с Украиной на целых 7000 человек, причем некоторые из них прибыли совсем недавно", - заявил представитель администрации.

Также в Белом доме заявляют, что Россия может "использовать ложный предлог" для вторжения.

"Русские также заявили в последние дни, что они готовы заняться дипломатией, как неоднократно предлагали мы и наши союзники. Но все признаки того, что мы имеем сейчас, означают, что они хотят только публично предложить поговорить и заявить о деэскалации, в то время как в частном порядке мобилизуются для войны. Мы продолжаем получать указания на то, что они могут в любой момент использовать ложный предлог, чтобы оправдать вторжение в Украину", - сказал представитель Белого дома.

Напомним, западные СМИ анонсировали день "вторжения" на 16 февраля, однако оно не произошло. После этого в Госдепе США заявили, что Россия может начать "вторжение в Украину" в любой момент.

Также "Страна" писала о главных итогах первого дня "войны с Россией".

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как в Украине оправдывают фейки Запада о "вторжении России".