Вертолет армии США UH-60 Black Hawk был замечен вблизи польско-украинской границы.

Об этом 16 февраля сообщил в своем Твиттере журналист американского телеканала CNBC Брэд Ховард.

"Похоже, UH-60 армии США, позывной EVAC01, возможно, находился в Польше недалеко от польско-украинской границы. Я записал видео его отправления с камеры прямой трансляции Польской пограничной службы в Корчовой", - написал Ховард.

Корчова - это село в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши, недалеко от границы с Украиной.

В ролике видно, как вертолет взлетает прямо с автодороги, на которой расположены шлагбаум и предупреждающие знаки.

Looks like a U.S. Army UH-60, call-sign EVAC01 was possibly on the ground in Poland near the Polish - Ukraine Border. I recorded video of it's departure from the Polish Border Service live cam at Korczowa: pic.twitter.com/lCC0tM41yq