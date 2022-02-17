UH-60 Black Hawk - это тактический многоцелевой вертолет. Фото: Википедия

Вертолет армии США UH-60 Black Hawk был замечен вблизи польско-украинской границы.

Об этом 16 февраля сообщил в своем Твиттере журналист американского телеканала CNBC Брэд Ховард.

"Похоже, UH-60 армии США, позывной EVAC01, возможно, находился в Польше недалеко от польско-украинской границы. Я записал видео его отправления с камеры прямой трансляции Польской пограничной службы в Корчовой", - написал Ховард.

Корчова - это село в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши, недалеко от границы с Украиной. 

В ролике видно, как вертолет взлетает прямо с автодороги, на которой расположены шлагбаум и предупреждающие знаки.

Также журналист привел скриншот с сайта FlightRadar24. На нем виден маршрут геликоптера: из Корчовой он отправился в польский Жешув - административный центр Подкарпатского воеводства.

Скриншот с сайта FlightRadar24

В последнее время военная авиация США весьма активна у границ Украины и России. Так, 14 февраля у берегов Крыма и черноморского побережья России летал американский самолет-разведчик

А 26 января над Черным морем заметили самый секретный самолет США и британский военный разведчик.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.