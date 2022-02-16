В эстонской разведке спрогнозировали новые сроки "российского вторжения" в Украину - вторая половина февраля. Согласно предыдущим прогнозам западных СМИ, Москва должна была напасть в ночь 16 февраля, но этого так и не произошло.

Об этом сказано в докладе внешней разведки Эстонии.

Внешняя разведка Эстонии заявила, что Россия сосредоточила у границ с Украиной крупнейшую за последние 30 лет военную группировку, которая "будет готова к вторжению со второй половины февраля".

"По нашей оценке, российские вооруженные силы готовы приступить к полномасштабной военной операции против Украины со второй половины февраля. Как только военная готовность будет достигнута, для начала операции потребуется только политическое решение", - говорится в документе.

По данным эстонской разведки, Россия дополнительно перебросила к границам Украины более 60 мотострелковых и танковых батальонов, около десяти ракетных батальонов "Искандер" и более 30 артиллерийских и реактивных артиллерийских дивизионов.

"Если Россия выберет войну, уровень военной угрозы по всей Европе повысится", - сказано в докладе.

Напомним, согласно сообщению британских СМИ, вторжение России в Украины должно было начаться в ночь на 16 февраля. Однако этого так и не произошло.

О том, что происходило на границе с Россией в "ночь вторжения" "Страна" сняла репортаж:

Также мы следим за тем, что происходит в "день вторжения" и "День единения" в Украине.