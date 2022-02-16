Начальник управления Государственной миграционной службы в Одесской области Елена Погребняк заявила, что работники сервисных центров сейчас обслуживают в три-четыре раза больше желающих получить загранпаспорта, чем обычно. Ажиотаж на получение таких документов начался в начале текущей недели.

Об этом она сказала в комментарии "24 каналу".

По словам Погребняк, работники сервисных центров каждый день обслуживают в среднем 400 человек, что в 3-4 раза больше обычного. Люди записываются на получение загранпаспорта в основном в электронную очередь, но многие одесситы приходят оформить документы лично.

По словам Елены Погребняк, ажиотаж начался сразу после выходных.

Отметим, что на 16 февраля западные СМИ анонсировали "день вторжения России" в Украину.

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, что 15 февраля в международном украинском аэропорту "Борисполь" было оживленнее, чем в предыдущие дни. В терминале "D" в зоне для вылета находилось множество иностранцев, которые хотели покинуть нашу страну. Также вылететь хотели и украинцы.

Также мы писали, что США , Великобритания, Израиль, Индия , Финляндия, Япония и другие, а также страны Европейского союза призвали своих граждан выехать из Украины.

Кроме того, о том, кто из олигархов куда улетел на фоне слухов о "вторжении", ранее в блоге "Ясно.Понятно" рассказывала Олеся Медведева.