Индия, вслед за Чехией и многими другими странами, призвала своих граждан избегать поездок в Украину, а тех, кто уже находится в нашей стране, - по возможности покинуть ее.

Соответствующее сообщение обнародовано на сайте посольства Индии в Киеве.

"Ввиду неопределенности текущей ситуации в Украине, граждане Индии в Украине, в частности студенты, чье пребывание не является обязательным, могут рассмотреть вопрос о временном выезде",- сказано в сообщении.

Кроме того, гражданам Индии рекомендовали избегать путешествий в Украину и внутри нашей страны.

Напомним, МИД Японии отзывает большую часть дипломатов из Киева и призывает японцев немедленно покинуть Украину.

Кроме того, мы писали, что в МИД Израиля призвали своих граждан выехать из Украины, с таким же обращением к гражданам выступил и МИД Финляндии. Что касается США, то президент Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину.

Также сообщалось, что согласно версии СМИ, "российское вторжение" в Украину должно начаться уже завтра, 16 февраля. За тем, что происходит вокруг Украины за день до "вторжения", "Страна" следит в обновляемом материале.