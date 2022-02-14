Израильская авиакомпания "Эль-Аль" заявила в понедельник, 14 февраля, о намерении увеличить количество рейсов из Бен-Гуриона в Киев, чтобы помочь переправке американских граждан, застрявших в Украине.

Об этом сообщает израильское издание "Вести" со ссылкой на заявление авиакомпании.

Согласно заявлению, всем желающим будет предоставлена возможность вернуться в США через Израиль.

В этой связи также поясняется, что "Эль-Аль" остается одной из немногих авиакомпаний, которые продолжают регулярные полеты в Украину, в том числе в Киев и Одессу.

Так, 13 февраля было выполнено пять рейсов (4 в Киев и 1 в Одессу), и никаких отмен в расписании предусмотрено не было. Более того, как следует из заявления "Эль-Аль", количество рейсов будет увеличено уже с 15 февраля.

Напомним, что на фоне недавних потрясений, которые коснулись украинских авиакомпаний, в SkyUp Airlines заявили о возобновлении продажи билетов на все рейсы и работе в штатном режиме.

Также мы писали, что авиакомпания Turkish Airlines разрешила обмен или возврат билетов на украинские рейсы.

При этом авиакомпания Wizz Air начала рассылать пассажирам уведомления об изменениях в авиарейсах.

"Страна" подробно рассказывала о том, как страховые компании готовятся снять гарантии на авиаполеты над Украиной и что это значит для пассажиров.





