Сегодня, 16 февраля, в день "вторжения России", президент Украины Владимир Зеленский посетил церемонию торжественного поднятия государственного флага в Борисполе.

Трансляцию мероприятий по случаю Дня единения вели крупнейшие телеканалы страны.

Из Борисполя Зеленский, по информации СМИ, вылетит в Ровно. А во второй половине дня он посетит Мариуполь.

Ожидается, что Зеленский будет в Мариуполе ближе к вечеру. На церемонии поднятия флага в Борисполе Зе был в камуфляже.

Напомним, ранее источники в Офисе президента сообщили "Стране" о том, что в среду, 16 февраля, на базе телеканала "Рада" будет запущен "телемарафон национального единства "UA разом", который обязали транслировать в прямом эфире все крупнейшие телеканалы.

"Главная концепция мероприятия: Зеленский - вождь и объединитель народа перед лицом агрессии. Он и его команда будут главными героями этого марафона", - сказал источник.

Также мы писали, что в День всех влюбленных Зеленский призвал украинцев 16 февраля надеть синие-желтые ленточки, чтобы таким образом превратить "день нападения" в "День единения".

В то же время украинским родителям велено сегодня нарядить школьников в вышиванки. Во время занятий они будут слушать гимн и смотреть патриотическое кино.