В среду, 16 февраля, в день начала "российского вторжения" анонсированного США, на базе телеканала "Рада" будет запущен "телемарафон национального единства "UA разом", который обязали транслировать в прямом эфире все крупнейшие телеканалы.

Об этом сообщают "Стране" источники в Офисе президента.

Телемарафон будет состоять из двух частей. Первая будет длиться с 8 до 10 утра, а вторая – с 19:00 до 22:00.

"Главная концепция мероприятия: Зеленский - вождь и объединитель народа перед лицом агрессии. Он и его команда будут главными героями этого марафона", - говорит источник.

Отметим, что в опубликованном вчера Указе президента о праздновании "Дня единения" 16 февраля упоминалось о создании некоей информационной платформы "UА Разом".

Шла речь о том, что это будет "ежедневное информирование населения о реальном состоянии ситуации безопасности, принимаемых мерах по укреплению обороноспособности государства, а также организация надлежащей информационно-разъяснительной работы о деятельности государственных органов по вопросам обеспечения безопасности граждан".

Напомним, Зеленский призвал украинцев в "день вторжения" 16 февраля надеть синие-желтые ленточки.