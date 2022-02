Британский таблоид The Sun, который вчера заявил, что "вторжение" России в Украину состоится в три часа ночи 16 февраля, отредактировал свою статью.

Теперь там говорится, что ночь, когда должна была состояться атака России, прошла без происшествий.

"Холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным", - констатирует газета.

Отсутствие атаки The Sun объяснил так: "Путин и дальше заставляет Запад теряться в догадках" (Putin continued to keep The West guessing).

"Но напряжение остается высоким", - заключает издание.

Напомним, что сообщая о непременном нападении на Украину сегодня ночью, британская газета рисовала настоящий апокалипсис: ракетные обстрелы городов и атаку со всех направлений, и даже из Беларуси.

С аналогичной статьей вчера вышел британский таблоид Mirror, но он пока никак не объяснил, почему война не началась.

Впрочем, "Страна" вчера уже объясняла, что целью этих публикации скорее всего было "опровергнуть" заявления Кремля о частичном отводе войск от границ Украины.

Кстати, на самой украино-российской границе в три утра было тоже тихо.