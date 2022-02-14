В понедельник, 14 февраля, над черным морем летал самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint.

Об этом свидетельствуют данные Flightradar24 - веб-сервиса, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов.

Согласно данным, борт вылетел из авиабазы на Кипре, пролетел через территорию Греции и Болгарии, после чего направился вдоль побережья Черного моря от Адлера к Новороссийску. Оттуда он полетел к берегам Крыма, добрался практически до Одессы и повернул обратно.

Boeing RC-135 - семейство крупных стратегических разведывательных самолетов, построенных американской корпорацией The Boeing Company. RC-135V - это модификация судов RC-135C, которые начали переоборудовать на новый лад с 1973 г. Кодовое название модели - "Ривет джойнт" (заклепочное соединение).

В последнее время "Страна" не раз писала о полетах американских ВВС над Черным морем. Так, 26 января над материковой Украиной и вдоль крымского побережья патрулировали сразу четыре американских самолета-разведчика, хотя обычно их число максимум два.

А 18 января вдоль линии разграничения на Донбассе и админграницы с Крымом летал британский самолет-разведчик.