Несмотря на заявления Байдена и угрожающие сценарии вторжения от Блинкена, власти Украины сейчас не видят угрозы полномасштабной операции российских военных, однако фиксируют провокации со стороны Москвы.

Об этом вечером 17 февраля в эфире ток-шоу "Право на власть" телеканала "1+1" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Если речь идет о полномасштабной операции по отношению к нашему государству, то мы такого не видим. Мы на сегодняшний день видим провокации со стороны РФ. Цель заключается в том, чтобы мы начали мощно отвечать, чтобы обвинить нас в том, чего мы делать не собираемся", - заявил Данилов в эфире.

"Видимо, у Зеленского после серии заявлений Байдена и Блинкена о "нападении в ближайшие дни" решили откатить ситуацию, чтоб как-то сбить панику", - прокомментировал слова Данилова Телеграм-канал "Политика Страны".

С аналогичным заявлением Данилов выступал 14 февраля, за два дня до анонсированного Западом "вторжения". Тогда он сказал, что разведка не видит угроз нападения России.

Кроме того, 24 января секретарь СНБО сказал то же самое.

"Мы не видим сегодня оснований утверждать, что будет полномасштабное наступление РФ... Я об этом говорил еще с 30 октября", - заявил в тот день Данилов.