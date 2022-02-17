"Страна" опросила депутатов парламента, зачем Запад продолжает нагнетать тему с вторжением России, если с датой предполагаемого нападения на Украину 16 февраля он уже сел в лужу.

Депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура выразил желание, чтобы опубликовали сразу весь график "вторжений".

"Публикация дат вторжений - это не очень корректно. Этой информацией нужно обмениваться спецслужбам. А то, что они публикуют - это, наоборот, подыгрывает нашим врагам", - заявил Качура.

Александр Качура

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что цель нагнетания истерии вокруг вторжения - заставить Украину имплементировать Минские договорённости.

"Минские договорённости ставят точку на суверенности и нашей государственности. Этого нельзя допустить. Большая часть общества, до 80% против, и поэтому сейчас идёт борьба. Нас пытаются путём этого давления заставить имплементировать эти договорённости. Мы категорически против", - сообщила Тимошенко.

Юлия Тимошенко

Депутат группы "Доверие" Сергей Шахов считает, что задача Украины - работать над тем, чтобы усилить позиции нашей армии.

"По крайней мере, мы должны готовиться к тому, что может быть реальное вторжение. 4000 километров от Волыни до Змеиного острова открыты", - сказал Шахов.

Сергей Шахов

Депутат фракции "Слуги народа" Алексей Мовчан полагает, что все по-разному смотрят на вызовы, которые стоят перед Украиной сегодня.

"Они далеко, мы близко. Мы привыкли к тому, что какие-то движения происходят у нас на границе. Для них это новизна, поэтому они эту историю нагнетали и где-то пережали. Ну, и слава Богу, что не оправдались их прогнозы", - отметил Мовчан.

Алексей Мовчан

В свою очередь его коллега по парламенту депутат партии "Батькивщина" Вадим Ивченко думает, что США используют эту информационную волну, чтобы помочь Украине вооружением.

"Потому что в любое другое время они бы этого не могли делать. Говорили бы, что все стабильно и спокойно, зачем им привозить оружие. С одной стороны большой плюс, а с другой стороны — большой минус. Это нагнетание приводит к ухудшению макроэкономических показателей", — сказал Ивченко.

Вадим Ивченко

А вот депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев считает, что мы можем только догадываться, почему наши партнёры так недружественно себя ведут.

"Очевидно, что идёт большая геополитическая игра между большими игроками, где нагнетание обстановки в Украине идёт на руку всем игрокам: США, России, Китаю и странам Европейского содружества, кроме Украины. Украине это безусловно очень вредит", - заявил Гетманцев.

Даниил Гетманцев

Депутат группы "Доверие" Лариса Билозир утверждает, что мы стали "театром действия" для некоторых геополитических разборок.

"На сегодняшний день здесь очень мало зависит от Украины. Мы можем только с уверенностью убеждать людей, что такой угрозы нет, но мы не можем это говорить на 100%. Но нагнетание такой ситуации - это фактически первая мировая информационная война. Нагнетание очень плохо отображается на экономике и на людях", - ответила нардеп.

Лариса Билозир

Депутат партии ОПЗЖ Юрий Павленко признался, что ему сложно объяснить эти действия.

"Но эти действия точно нанесли ущерб для украинской экономики и очень серьезно влияют на жизнь украинских граждан. Все живут в этом ожидании, это создаёт нервозность в каждой семье Украины. Для чего они это делают? Каждый решает какие-то свои интересы", - подытожил Павленко.

Юрий Павленко