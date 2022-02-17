На волне слухов о "вторжении" украинцы массово раскупают туристические путевки.

"В дни психоза на прошлой неделе был всплеск спроса, с пятницы по воскресенье люди много покупали", - говорит глава Всеукраинской ассоциации туристических операторов и соучредитель компании "Гамалия" Игорь Голубаха.

Владелец сети "Делюкс-вояж" и вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза отмечает, что спрос на туры начал расти с первых чисел февраля.

В столичных турагентства рассказывают, что многие захотели пересидеть смутные времена за пределами страны, вывезти детей и заодно отдохнуть. Тема "вторжения" совпала с другой датой, под которую в этом году бросились покупать заграничные туры - День влюбленных 14 февраля. Поэтому поток клиентов увеличился на 15-20%.

И это при том, что февраль на туристическом рынке считается мертвым сезоном.

"Пик приходится на новогодние праздники, затем идет спад до весны", - говорит Голубаха.

Турфирмы на всплеск спроса не рассчитывали, и незадолго до наплыва клиентов порезали чартерные программы. Количество чартеров сократили почти вдвое, также убрали вылеты из отдельных городов.

"Новогодние праздники прошли, поэтому гонять сотню чартеров просто не было смысла, и программы начали оптимизировать", - пояснил Голубаха.

То есть, людям просто не на чем было улететь. Плюс - на волне ажиотажа выросли цены. Пакетные туры предлагаются, минимум, на треть дороже, чем осенью, а, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, ценники взлетели в два, а то и три раза, в зависимости от гостиницы.

При этом Максим Дереза констатирует полную апатию украинцев к летнему отдыху.

"Если всегда в такое время по раннему бронированию мы продавали 40% туров на лето, то в этом году - 10%. Люди не знают, что будет завтра, поэтому решили выждать", - отмечает Максим Дереза.

Разбирались, что происходит на рынке туризма и как турфирмы зарабатывают на "вторжении".

В Египет - переждать "вторжение"

Стоит сказать, что отечественного туристического рынка всплеск продаж на волне паники по поводу «вторжения» не коснулся. "Февраль - традиционно мертвый для туризма сезон, люди, конечно, едут, но не больше, чем обычно, никакого ажиотажа нет", - говорит Глава Ассоциации индустрии гостеприимства Александр Лиев. При этом, как мы писали ранее, есть рост спроса на аренду жилья во Львове - именно там украинцы и хотят пересидеть смутные времена.

Зато резко вырос спрос на Египет - это самое доступное по цене зимнее направление. По крайне мере, было таковым до недавнего времени. Еще осенью в гостиницу 4-5 звезд можно было поехать за 200-250 долларов на человека на неделю. Теперь же цены, по словам Максима Дерезы, стартуют с 360 долларов на человека, и туристов это сильно возмущает. "Приводят в пример своих знакомых, которые еще недавно летали за 200 долларов, и спрашивают, почему сейчас уже 400, винят агентство. Но на рынке в целом такие цены", - отмечает Дереза.

По его словам, ценники повысили египетские гостиницы. "Весь прошлый сезон они продавались дешево, так как был ковид, и не было российских и многих европейских туристов. Но нельзя до бесконечности демпинговать, стало страдать качество услуг, появились нарекания со стороны отдыхающих. Поэтому цены повысили до реальных значений. Понятно, что этому способствовало общее оживление туристического рынка, возврат российских и европейских туристов", - подтвердил Игорь Голубаха.

По его словам, если ранее в гостиницу пять звезд можно было поехать за 500 долларов на двоих, то сейчас цена доходит до 1200-1500 долларов, то есть, речь идет о подорожании в три раза. Но можно найти гостиницы, которые переписали прайсы не столь радикально.

Здесь стоит сделать небольшое отступление. Уже с весны египетские отели подорожают еще больше, так как в декабре прошлого года египетское правительство установило минимальную планку, ниже которой гостиницам опускаться нельзя - 50 долларов на человека в сутки для гостиниц уровня пять звезд, 40 долларов - для четырехзвездочных, 30 долларов- для трехзвездочных, 20 долларов - для объектов более низких классов. Нововведение вступит в силу с 1 мая 2022 года, а в Табе, Нувейбе, Асуане и Луксоре - с 1 ноября 2022 года.

Но вернемся к текущей ситуации.

Хотя турфирмы говорят о высоких аппетитах египетских отельеров, взвинтивших ценники, к подорожанию туров приложили руку и наши продавцы.

Ведь на фоне повышенного спроса оказалось, что мест на чартерах не хватает, так как после новогодних праздников программы существенно порезали.

К примеру, на даты вылета 13-16 февраля многим банально не хватило мест в самолетах, поэтому улететь нельзя было ни за какие деньги. И по мере того, как загружались чартеры, и свободных мест оставалось все меньше, цены на путевки росли.

Такой ажиотаж может продлиться до марта, - прогнозируют эксперты.

Выросли продажи также на других направлениях, к примеру, в ОАЭ, Доминикану, на Мальдивы, Занзибар. Но, понятно, что ценники там другие, поэтому потенциальная аудитория отдыхающих намного уже, чем в случае с Египтом.

Лето отложили

Впрочем, что касается планов на более отдаленное будущее, то тут ситуация кардинально другая.

По словам Максима Дерезы, украинцы не спешат бронировать туры на май и летние отпуска, хотя традиционно в феврале бронировки уже идут полным ходом.

"Особенно заметно ранние бронировки просели в конце прошлой недели", - говорит Голубаха.

"Ранее на такое время мы продавали 40% летних туров, в этой году - 10%. Люди не спешат покупать туры. Во-первых, не знают, как разрешиться ситуация в стране, во-вторых, многие бояться ковидных ограничений. Хотя Европа массово их снимает, уверенности в том, что так будет и летом нет, ведь правила меняются очень часто», - говорит Дереза. По его словам, те, кто все же решил забронировать тур на майские праздники и лето, выбирают Турцию, Египет, Грецию, Испанию. Пока ценники на эти направления на уровне прошлогодних, но ожидается, что к сезону они могут вырасти на 30%", - отмечает Дереза.

По его словам, В Турции, удешевления которой многие ждали, ценники остаются прежними, так как отельный рынок там привязан к евро. К лету, из-за восстановления мирового туристического рынка, будет рост. То же самое по другим направлениям, - добавил он.

Дереза отмечает, что, несмотря на отдельные периоды роста спроса, целом туристический рынок переживает не лучшие времена - продажи никак не получается вывести на доковидный уровень. При этом затраты агентств выросли на 20% из-за увеличения коммуналки и зарплат.