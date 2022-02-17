История с возможным вторжением России в Украину, которое намечалось, по заверениям западных стран, то на 15-е, то на 16 февраля, прошла свою кульминацию.

Нападения не произошло, и, как утверждают украинские власти, нет признаков подготовки к нему.

Одновременно на Западе продолжают утверждать, что не видят признаков деэскалации и что агрессия вполне вероятна (правда, точные сроки уже не звучат). При этом сегодня с утра очень неспокойно на Донбассе. Фиксируются многочисленные обстрелы.

Но в любом случае уже можно подводить некоторые итоги кампании по поводу несостоявшегося "вторжения" 16 февраля и проанализировать, как это повлияло на настроения украинского общества и, в частности, на его отношение к Западу, раскручивавшему маховик истерии.

Конкурс на главного патриота страны

Начнем с внутриполитических последствий ненападения.

С того момента, как историю с готовящимся вторжением начали разгонять на Западе по двум линиям - официальной и медийной, украинская власть находилась под серьезным давлением, но не только извне, а внутри страны.

К голосам западных политиков и журналистов присоединилась правая оппозиция во главе с экс-президентом Петром Порошенко, упрекавшая Зе-команду в игнорировании сигналов союзников, попустительстве Кремлю, чуть ли не подготовке к сдаче Украины. Банковой пришлось переходить на околовоенную повестку, усиливать "патриотическую" риторику.

Киев поблагодарил партнеров за поставки вооружения и поддержку, в том числе в виде визитов высокопоставленных лиц.

Но так продолжалось, пока алармизм США и Западной Европы на тему “Путин вот-вот нападет” не привел к серьезному экономическому ущербу для Украины. Причем отрицательный эффект усиливался из-за призывов американцев и их союзников покинуть страну, переводом посольств англо-саксонских стран из Киева во Львов и прочим неожиданным вещам, поставившим под сомнение надежность и безопасность Украины как государства.

Как результат, резко упал курс гривны и котировки государственных ценных бумаг (но об экономическом падении позже).

Президент Владимир Зеленский и правительство под давлением этих обстоятельств попытались хоть как-то спасти ситуацию, говоря, что вторжение маловероятно. Тем более что Россия продолжала повторять, что не собирается нападать на Украину, если та не попробует решить вопрос Донбасса силой.

Попытка официального Киева сменить тональность вызвала по меньшей мере непонимание на Западе и бурю гнева внутри правой оппозиции. Таким образом Зе-команда долавировала до даты предполагаемого вторжения, которое, как уже было сказано, не состоялось.

В Офисе президента решили, впрочем, извлечь политическую выгоду из всеобщей "предвоенной" истерии, объявив 16 февраля праздником - Днем единения.

“В этот день мы вывесим национальные знамена, наденем сине-желтые ленточки и покажем всему миру наше единство”, - заявил Зеленский в своем обращении к народу за день до этого.

16-е стало днем пиара власти и лично Зе, которые заполонили собой телеэфир, включая олигархические телеканалы. Страна увидела, как Зеленский в хаки пел гимн, фотографировался на фоне флага, инспектировал военных. Это заявка на главного украинского "патриота", на роль которого традиционно претендовал Порошенко.

“Судя по всему, власть поняла выгоду для себя усиленной “патриотизации”, милитаризации общества и продолжит взятый во время кризиса курс. Под это можно закручивать гайки в обществе, “догоняя” олигархов, оппозицию, прежде всего ту, что выступает за мир в стране”, - комментирует политолог Руслан Бортник “Стране”.

При этом власть прилагает много усилий (при активном содействии Запада), чтобы ослабить позиции уловной "партии мира" в лице ОПЗЖ и других политсил.

Напряженность вокруг Украины используется как повод, чтобы закрыть рот всем, кто выступает с альтернативной повесткой дня для страны. Именно под шумок кампании о “вторжении” Банковая закрыла общенациональный телеканал “Наш”, остававшийся более-менее свободной площадкой для донесения идей, неприемлемых для украинской партии войны, к которой сейчас можно смело отнести и команду власти.

Для сторонников этого курса ход событий оказался выгодным. Как показали замеры Киевского международного института социологии, проведенные 5-13 февраля, вырос рейтинг партии Порошенко “Европейская солидарность”, у которой сейчас уровень поддержки - почти 23% среди определившихся с выбором респондентов. В середине декабря он составлял почти 20%. В то же время популярность партии власти “Слуга народа” снизилась с 18,4% в декабре до 16,4%. Личный рейтинг президента Зеленского также упал с чуть более 27% до чуть более 25%. Порошенко же, наоборот, “подрос”: с 19,7% до 21,8%.

“Мы видим, что партии, спекулирующие на теме эскалации ситуации вокруг Украины, вырвались вперед. Эта тенденция может сохраниться в ближайшей перспективе”, - считает политолог Бортник.

В КМИС уточняют: последние два месяца были насыщены событиями, среди которых кроме угрозы “вторжения” были суд над Порошенко, случай с ДТП видного “слуги народа” Александра Трухина, “ковидная” тысяча, протесты ФЛП и так далее.

Правда, пока непонятно, как сказалась на политических предпочтениях украинцев нынешняя история с "вторжением".

Заграница помогла упасть

Помним и о факторе экономических потерь, который еще наверняка скажет свое слово. Драма последних дней будет влиять в двух аспектах. Первый - это прямые убытки. Как считает экономист Алексей Кущ, они как раз не очень большие.

“Страна получила смесь из убытков и доходов, как странно это не звучало бы. Девальвация гривны в феврале в определенной степени даже выгодна бюджета, так как увеличивает его доходы за таможенных сборов. Или, скажем, Минфин воспользовался паникой среди финансовых спекулянтов, которые бросились по дешевке продавать украинские еврооблигации, и сэкономил на их покупке. Или вот гарантии на 16,6 млрд грн из резервного фонда госбюджета для обеспечения авиабезопасности в воздушном пространстве Украины - на самом деле чисто виртуальные. Потому что эти деньги были бы потрачены в том случае, если бы произошли какие-то ЧП. Продолжать этот список можно долго”, - говорит эксперт.

Косвенные же потери - огромные, считает Кущ.

“Счет идет на несколько десятков миллиардов долларов. Можно говорить, что из-за всех этих событий иностранные инвесторы получили серьезную психотравму. Они теперь видят в Украине территорию войны, место, где их инвестиции в ближайшее время будут под угрозой. На слово “Украина” будет реагировать инстинкт самосохранения. Мол, сейчас пронесло. А завтра или послезавтра может и нет. Вполне возможно, что большее количество проектов с участием зарубежного бизнеса будет свернуто или “заморожено”. Мы можем потерять миллиарды долларов капитальных инвестиций в ближайшие года. 2022 год уже не станет точкой нашего выхода из экономического кризиса последних лет. Нанесен удар по нашему ВВП, а от него идет распределение доходов в бюджете и рост социальных стандартов в частности”, - считает Кущ.

Для Зеленского все ближе к выборам это может стать серьезной проблемой, если помимо “красивой картинки” в телевизоре захотят еще положить что-то народу в холодильник. Впрочем, гораздо раньше нужно будет закупать газ по заоблачным ценам на следующий отопительный сезон. И он нужен промышленности. По разным оценкам потребуется минимум 8-10 млрд кубов газа, что в нынешних ценах 10 млрд дол, которые еще нужно где-то взять.

Кроме того, происходящее стимулирует дальнейший рост цен на продукты (и до того значительный). Подробно об этом мы писали здесь.

"Непослушный подросток"

В тоже время в Украине происходит определенное переосмысление отношения к Западу после того, как западные СМИ активно нагнетали панику вокруг несостоявшегося "вторжения".

Даже в провластной лагере было видно недоумение по поводу раздувания истерии в ущерб вроде бы стране-союзнику, из-за чего посольствам и их агентам влияния даже приходилось проводить “разъяснительную работу”: дескать, терпите, это же для вашего блага.

“После этих событий отношения с Западом испорчены. Они не разрушены, но очевидны взаимная усталость и недоверие. Партнеры использовали Украину в своих целях, не стесняясь в методах, не обращая внимания, какой удар идет по экономике. Осадок от такой политики остался”, - полагает политолог Вадим Карасев.

И вот вопрос: приведет ли это к переменам в общественных настроениях в отношении Запада,чья роль именно в раздувании истерии вокруг “вот-вот нападения”, повторимся, ключевая?

Политолог Бортник в этом сомневается: “Нам бы хотелось думать, что наши люди начнут рационально мыслить и критически оценивать ситуацию. Но, к сожалению, этого не будет. С одной стороны, те же западные медиа дискредитировали себя в глаза украинцев. Но с другой - Запад поставил тысячи тонн вооружений, объявит будущую деэскалацию своей победой, о чем напишет опять-таки тамошняя пресса и повторят многие голоса у нас в Украине. В общем разочарование в Западе не будет настолько глубоким, чтобы переформатировать внешнеполитическую ориентацию страны”.

Политолог Карасев допускает, что в украинских элитах будет укрепляться более трезвое отношение к западным союзникам.

“У части прозападных элит оно уже не будет “слепопоклоненческим”, как раньше. Будет стремиться к нейтральности. Усилятся настроения “самостийности”. Власть это попытается обыграть. В ее внешнеполитической “мелодии” продолжат звучать антизападные ноты. Но не более того. Это будет напоминать поведение непослушного подростка, который позволяет себе какие-то выходки, оставаясь на родительском обеспечении”, - полагает эксперт.

Источник близкий к Банковой говорит, что глобального разворота курса власти не будет.

"Всей этой истерией Запад еще более усилил зависимость от себя Украины. Теперь деньги нам могут дать только "политические" - от правительств и международных финансовых организаций. Частные инвесторы к нам точно не пойдут. А политические деньги - с политическими условиями. Возможно отдельные провластные спикеры и будут позволять себе критику Запада за раздуваемую панику, но не более того. Курс Зеленского будет становится все более милитаристским. А требования Запада так или иначе будут выполняться. Лишь по отдельным, наиболее чувствительным, моментам могут как-то тянуть время. Например, по избранию главы САП и НАБУ", - говорит источник.