Президент Украины Владимир Зеленский, в среду, 16 февраля, отправился на военные учения "Метель-2022" в Ровенскую область, где кроме заявление об отходе российских войск от границ, которых от не видит, сфотографировался на фоне "Джавелинов".

Соответствующий снимок опубликовала пресс-служба Офиса президента.

В Офисе президента заявили, что Владимир Зеленский проверил ход тактических учений подразделений ВСУ и других сил безопасности и обороны в рамках командно-штабных учений.

Он также осмотрел образцы вооружений, переданных Украине иностранными партнерами. В частности, противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, ракетный комплекс Stinger и другие.

Напомним, сегодня Зеленский посетил церемонию торжественного поднятия государственного флага в Борисполе. После чего отправился в Ровенскую область Далее президент полетит сегодня и Мариуполь. Ожидается, что Зеленский будет в там ближе к вечеру.

Также мы писали, что сегодня Зеленский записал поздравление с Днем единения, в котором рассказал, что объединяет украинцев. А после этого запустил в соцсетях флешмоб по случаю праздника.

О том, что происходит на границах Украины, в блоге "Ясно.Понятно" рассказывала Олеся Медведева.