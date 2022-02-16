Зеленский в "день вторжения" посетил учения в Ровенской области и сфотографировался на фоне "Джавелинов"
Президент Украины Владимир Зеленский, в среду, 16 февраля, отправился на военные учения "Метель-2022" в Ровенскую область, где кроме заявление об отходе российских войск от границ, которых от не видит, сфотографировался на фоне "Джавелинов".
Соответствующий снимок опубликовала пресс-служба Офиса президента.
В Офисе президента заявили, что Владимир Зеленский проверил ход тактических учений подразделений ВСУ и других сил безопасности и обороны в рамках командно-штабных учений.
Он также осмотрел образцы вооружений, переданных Украине иностранными партнерами. В частности, противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, ракетный комплекс Stinger и другие.
Напомним, сегодня Зеленский посетил церемонию торжественного поднятия государственного флага в Борисполе. После чего отправился в Ровенскую область Далее президент полетит сегодня и Мариуполь. Ожидается, что Зеленский будет в там ближе к вечеру.
Также мы писали, что сегодня Зеленский записал поздравление с Днем единения, в котором рассказал, что объединяет украинцев. А после этого запустил в соцсетях флешмоб по случаю праздника.
О том, что происходит на границах Украины, в блоге "Ясно.Понятно" рассказывала Олеся Медведева.