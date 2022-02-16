Президент Турции Реджеп Эрдоган, который в начале февраля посетил Киев, планирует позвонить своему российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы узнать, как он смотрит на проведение трехсторонней встречи президентов РФ, Украины и Турции.

Об этом сообщает телеканал "CNN TÜRK".

"Господин Зеленский во время нашей с ним встречи выразил положительное отношение к трехсторонней встрече в формате "Путин, Зеленский, Эрдоган". Если господин Путин тоже положительно подойдет к этому вопросу, надеюсь, мы сможем встретиться в Стамбуле или Анкаре. А пока я хочу узнать у него, как он смотрит на это, занимаясь телефонной дипломатией с господином Путиным. Соответственно, будем стараться следить за работой. Потому что настоящая война в регионе — плохой знак", - сказал Эрдоган.

Напомним, президент Турции после своего визита в Киев уже заявлял, что достиг договоренности со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским относительно его встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Турции.

Также в конце января сообщалось, что Путин принял предложение Эрдогана встретиться в Турции, но приехать готов тогда, когда позволит график и эпидемситуация.