Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Кисидой Фумио. Стороны поговорили о текущей ситуации в регионе, вызовах безопасности, консолидации международных усилий, мирном урегулировании по дипломатическим каналам, инфраструктурных проектах.

Об этом Зеленский написал в своем Twitter.

"Провел первый телефонный разговор с премьер-министром Японии. Говорили о текущей ситуации в регионе, вызовах безопасности, консолидации международных усилий, мирном урегулировании дипломатическим путем, инфраструктурных проектах. Благодарен за твердую поддержку", - написал президент Украины.

Ранее "Страна" писала, что Министерство иностранных дел Японии уменьшает численность посольства страны в Киеве. Также глава японского МИД Ёсимаса Хаяси призывает соотечественников как можно скорее покинуть Украину. В посольстве Японии в Украине остается теперь лишь незначительное количество сотрудников. Деятельность представительства в связи с этим сокращена.

Помимо этого, на днях МИД Японии повысил до максимального (четвертого) уровня опасности нахождение в Украине.