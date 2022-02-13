Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Об этом глава государства написал в своем Тwitter.

"Важный разговор с Шарлем Мишелем. Главные вопросы - совместное противодействие вызовам безопасности и санкции. Обсудили последние международные переговоры, активизацию мирного процесса в рамках Нормандской четверки. Преданы дипломатическому урегулированию конфликта. Благодарен ЕС за макрофинансовую поддержку Украины", - написал Зеленский.

Он также отметил, что Украине очень важно, что посольства стран-членов ЕС продолжают работу в Украине.

"Обменялись мнениями с Шарлем Мишелем о встрече советников лидером нормандской четверки в Берлине, будущих дипломатических усилиях и санкциях. Самый враг для нас сегодня – паника. Важным сигналом поддержки со стороны ЕС является то, что посольства европейских стран продолжают работать в Украине", написал Зеленский в Instagram.

Напомним, вчера Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. Беседа состоялась вечером 12 февраля.

Незадолго до общения с Трюдо Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президенты обсуждали ситуацию безопасности и пути активизации мирного процесса в пределах нормандской четверки и в рамках ТКГ. Также они обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров.