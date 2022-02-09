Американское издание The Wall Street Journal посвятило материал Владимиру Зеленскому и ситуации с возможным вторжением.

"Зеленский в Украине хочет отбиться от России, но также и от Америки. Комик, ставший президентом, пытается ориентироваться в амбициях Москвы и Вашингтона". С таким заголовком вышел материал The Wall Street Journal.

Издание пишет, что Зеленский, "несмотря на более 100 тысяч российских военных возле границ" считает новое вторжение РФ в Украину "маловероятным".

"Господин Зеленский по-прежнему считает, что вторжение маловероятно… и опасается, что ужасные публичные предупреждения США о возможном вторжении идут на пользу усилиям России по дестабилизации Украины и ее экономики", - говорится в материале.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров не стал это комментировать журналистам The Wall Street Journal.

Напомним, в Кремле считают, что заявления Зеленского после встречи с Макроном не говорят о готовности выполнять Минские соглашения.

Ранее "Страна" писала о том, что Лавров назвал бредом заявления США о подготовке Россией фейкового видео для вторжения в Украину.

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