Президент США Джо Байден во время разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 13 февраля не дал никаких конкретных ответов на вопросы президента Украины.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника, знакомого с ситуацией.

По информации агентства, Байден не дал никаких конкретных ответов на вопросы Зеленского во время телефонного разговора, начиная с его просьбы о помощи и заканчивая приглашением посетить Украину.

Другой источник сообщает, что администрация американского президента детально изучает возможность предоставления дополнительной экономической помощи Украине. Однако в расшифровке Белого дома воскресного разговора Байдена с президентом Зеленским такая помощь не упоминается.

Напомним, 13 февраля состоялся телефонный разговор Байдена и Зеленского, он продлился меньше часа. По информации CNN, во время телефонного разговора Зеленский призвал Байдена как можно скорее приехать в Киев. Впрочем, телеканал утверждает, что визит Байдена в Киев на фоне текущего кризиса "маловероятен".

За день до беседы с Зеленским Байден поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также сообщалось, что предыдущий разговор Байдена и Зеленского состоялся 27 января.