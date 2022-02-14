Байден в разговоре с Зеленским не дал ответов на просьбы о помощи и приглашение посетить Киев - Bloomberg
Президент США Джо Байден во время разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 13 февраля не дал никаких конкретных ответов на вопросы президента Украины.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника, знакомого с ситуацией.
По информации агентства, Байден не дал никаких конкретных ответов на вопросы Зеленского во время телефонного разговора, начиная с его просьбы о помощи и заканчивая приглашением посетить Украину.
Другой источник сообщает, что администрация американского президента детально изучает возможность предоставления дополнительной экономической помощи Украине. Однако в расшифровке Белого дома воскресного разговора Байдена с президентом Зеленским такая помощь не упоминается.
Напомним, 13 февраля состоялся телефонный разговор Байдена и Зеленского, он продлился меньше часа. По информации CNN, во время телефонного разговора Зеленский призвал Байдена как можно скорее приехать в Киев. Впрочем, телеканал утверждает, что визит Байдена в Киев на фоне текущего кризиса "маловероятен".
За день до беседы с Зеленским Байден поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным.
Также сообщалось, что предыдущий разговор Байдена и Зеленского состоялся 27 января.